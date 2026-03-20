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Border Patrol USA

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 17

WELTFolge vom 20.03.2026
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 17

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Border Patrol USA

Folge vom 20.03.2026: Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 17

43 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12

An der Grenze taucht ein schwer verletzter Mann auf und bittet verzweifelt um Hilfe. Er erzählt, wie ihn ein Kartell misshandelte, um ihn zur Mitarbeit zu zwingen. Währenddessen gerät ein leerer Tourbus ins Visier der Beamten - der verdächtige Tank wirft Fragen auf. Auch eine Routinekontrolle endet brisant: In den Sitzen eines Familienwagens stoßen die Einsatzkräfte auf eine große Menge Drogen.

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