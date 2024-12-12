Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 6: Dubiose Fingerabdrücke
44 Min.Folge vom 12.12.2024Ab 12
In Progreso halten die Grenzpolizisten Ausschau nach Schmugglern, die verschreibungspflichtige Medikamente in die USA transportieren. Außerdem ist eine neue Rekrutin an der Juarez Lincoln Bridge im Einsatz. Dort fiebert sie ihrer ersten Drogenbeschlagnahmung entgegen -- und sie wird fündig.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bossanova Limited