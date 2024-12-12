Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 6vom 12.12.2024
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

44 Min.Folge vom 12.12.2024Ab 12

In Progreso halten die Grenzpolizisten Ausschau nach Schmugglern, die verschreibungspflichtige Medikamente in die USA transportieren. Außerdem ist eine neue Rekrutin an der Juarez Lincoln Bridge im Einsatz. Dort fiebert sie ihrer ersten Drogenbeschlagnahmung entgegen -- und sie wird fündig.

