Staffel 1Folge 2vom 13.08.2024
Folge 2: Born Racers S1 E2: Erbitterte Rivalität
55 Min.Folge vom 13.08.2024Ab 12
Beim GP von Spanien kämpfen Máximo und Ángel. Eddie kämpft mit einer Verletzung, die seine Karriere gefährdet.
Genre:Motorradrennen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
