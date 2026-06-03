Boruto
Folge vom 03.06.2026: Feuerwerk der Liebe
23 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 12
Boruto beobachtet in Konoha eine Auseinandersetzung zwischen zwei Familien aus unterschiedlichen Dorfbezirken. Am Rande der Menge befindet sich ein junges Paar, das einen unglücklichen Eindruck macht. Boruto erfährt, dass die beiden wegen der Streitigkeiten ihrer Großväter nicht heiraten können und beschließt, ihnen zu helfen.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Panini UK Ltd.