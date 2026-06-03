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Boruto

Feuerwerk der Liebe

ProSieben MAXXFolge vom 03.06.2026
Feuerwerk der Liebe

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Boruto

Folge vom 03.06.2026: Feuerwerk der Liebe

23 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 12

Boruto beobachtet in Konoha eine Auseinandersetzung zwischen zwei Familien aus unterschiedlichen Dorfbezirken. Am Rande der Menge befindet sich ein junges Paar, das einen unglücklichen Eindruck macht. Boruto erfährt, dass die beiden wegen der Streitigkeiten ihrer Großväter nicht heiraten können und beschließt, ihnen zu helfen.

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