Boss
Folge 1: Wie lange noch?
57 Min.Ab 12
Tom Kane erhält eine niederschmetternde Diagnose: Bei ihm wurde Demenz diagnostiziert. Der Bürgermeister von Chicago will trotz der Krankheit im Amt bleiben und verheimlicht es deshalb vor seiner Frau Meredith und seinem politischen Freund Ben Zajac. Seine Tochter Emma bemerkt allerdings die Veränderungen an ihrem Vater.
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited