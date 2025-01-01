Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blitz aus heiterem Himmel

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 1
Blitz aus heiterem Himmel

Folge 1: Blitz aus heiterem Himmel

56 Min.Ab 12

Tom Kane erhält eine niederschmetternde Diagnose: Bei ihm wurde Demenz diagnostiziert. Der Bürgermeister von Chicago will trotz der Krankheit im Amt bleiben und verheimlicht es deshalb vor seiner Frau Meredith und seinem politischen Freund Ben Zajac. Seine Tochter Emma bemerkt allerdings die Veränderungen an ihrem Vater.

