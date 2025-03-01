Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Boston Legal

Feurige Hochzeit

20th CenturyStaffel 2Folge 17
Feurige Hochzeit

Feurige HochzeitJetzt kostenlos streamen

Boston Legal

Folge 17: Feurige Hochzeit

42 Min.Ab 12

In der renommierten Kanzlei Crane, Poole & Schmidt in Boston prallen brillante Juristen, exzentrische Persönlichkeiten und moralische Fragen aufeinander. Der charmante Weltverbesserer Alan Shore liefert sich mit seinem unberechenbaren Mentor Denny Crane, einem selbstverliebten Staranwalt, scharfsinnige Wortgefechte im Gerichtssaal.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Boston Legal
20th Century
Boston Legal

Boston Legal

Alle 5 Staffeln und Folgen