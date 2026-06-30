Boy Band Confidential: Eine Hollywood-Demons-Story
Folge 1: Der Preis der Harmonie
89 Min.Folge vom 30.06.2026
In der ersten Episode werfen ehemalige Boyband-Stars einen schonungslosen Blick hinter die perfekte Pop-Fassade der 90er- und 2000er-Jahre. Joey Fatone von *NSYNC spricht offen über die geheimen Mechanismen hinter dem künstlich erschaffenen Superstar-Image und den enormen Druck der Branche. Auch Künstler von Boyz II Men, 98 Degrees und anderen Erfolgsbands erzählen von Machtkämpfen, finanzieller Ausbeutung, Kontrolle durch Manager und psychischer Belastung. Die Doku zeigt, welchen hohen Preis viele junge Musiker für Ruhm, Erfolg und Millionen Fans zahlen mussten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boy Band Confidential: Eine Hollywood-Demons-Story
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.