Folge 4: Gucci, Fendi, Prada - Özcan & Basti shoppen auf türkischem Basar
48 Min.Folge vom 10.04.2024Ab 12
It's all about Fashion: Basti und Özcan waren auf einem türkischen Basar und haben sich mit "originalen" Designerklamotten eingekleidet und es ging für sie auf die Berlin Fashion Week. Außerdem duellierten sich die beiden im türkischen Öl-Ringen.
