Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bratwurst & Baklava - Die Show

Basti & Özcan lernen Bauchtanz

ProSiebenStaffel 2Folge 2vom 11.09.2024
Basti & Özcan lernen Bauchtanz

Basti & Özcan lernen BauchtanzJetzt kostenlos streamen

Bratwurst & Baklava - Die Show

Folge 2: Basti & Özcan lernen Bauchtanz

47 Min.Folge vom 11.09.2024Ab 12

In der heutigen Folge lernen Özcan und Basti Bauchtanz, steuern sich als Bademeister im Freibad fern und bekommen Besuch von Simon Gosejohann und Sprünky.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Bratwurst & Baklava - Die Show
ProSieben
Bratwurst & Baklava - Die Show

Bratwurst & Baklava - Die Show

Alle 3 Staffeln und Folgen