Staffel 10Folge 1vom 06.11.2019
Verrat! Warum nutzt du meine Liebe aus?Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 1: Verrat! Warum nutzt du meine Liebe aus?
40 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Gil wirft ihrem Freund vor, dass er sie und ihr Kind vernachlässigt. Das Problem ist, dass Aziz sein Verhalten richtig findet und sich gar nicht ändern möchte. Gil will endlich die ganze Wahrheit wissen - heute wird sie erfahren, wie weit ihr Freund tatsächlich gegangen ist! Äußerst sauer ist auch Marcel. Während sein Kumpel Robin kostenlos bei ihm wohnte und im Haushalt keinen Finger rührte, musste Marcel sich noch täglich belügen lassen. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1