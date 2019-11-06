Staffel 10Folge 10vom 06.11.2019
Britt
Folge 10: Vater gesucht! Hast du mir das Kind gemacht?
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Jacqueline hat innerhalb von nur einer halben Stunde mit zwei Männern geschlafen. Jetzt weiß sie nicht, wer der Vater ihrer zweieiigen Zwillinge Silvia und Silvio ist. Lutz glaubt, dass lediglich Silvia seine Tochter ist, bei Silvio meldet er Zweifel an. Stefan hingegen fordert gleich einen Test, da er geschätzte 300 Kondome unter dem Bett seiner Frau gefunden hat. Doch Jaqueline beteuert, dass Stefan der Vater ist. Rechte: Sat.1
