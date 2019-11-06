Staffel 10Folge 100vom 06.11.2019
Lebenszeichen: Ich will wissen, ob es Dich noch gibt!Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 100: Lebenszeichen: Ich will wissen, ob es Dich noch gibt!
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Nadine hat ihren Vater seit zehn Jahren nicht mehr gesehen und hat sich an Britt gewandt, in der Hoffnung, ihn heute wieder zu treffen. Wird sie ihm die Fragen stellen können, die ihr seit all den Jahren unter den Nägeln brennen? Wie Nadine suchen heute viele Gäste bei Britt Menschen, die sie vermissen oder noch nie gesehen haben - eine Achterbahn der Gefühle rollt durchs Studio! Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1