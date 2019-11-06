Staffel 10Folge 101vom 06.11.2019
Britt
Folge 101: Härtetest: Deine Lügen halt ich nicht mehr aus!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Yvonne hält die Lügen von André nicht mehr aus, denn der behauptet, es gäbe Nacktfotos von ihr. Der Streit eskaliert soweit, dass es fast zu Handgreiflichkeiten kommt. Ob Britt den Streit schlichten kann? Auch Brigitte ist geladen, denn ihr Sohn Yves terrorisiert sie und wirft ihr vor, seinen Vater auf dem Gewissen zu haben. Als weitere Geschwister dazukommen und Yves schwere Vorwürfe machen, kocht die Stimmung hoch. Eins ist sicher: Es wir laut, turbulent und sehr spannend! Rechte: Sat.1
