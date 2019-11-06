Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Britt

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 105vom 06.11.2019
Joyn Plus
Operation Traumbody - Mein Körper muss perfekt sein!

Operation Traumbody - Mein Körper muss perfekt sein!Jetzt ohne Werbung streamen

Britt

Folge 105: Operation Traumbody - Mein Körper muss perfekt sein!

41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Seit ihrer Schönheits-OP ist Tina ein neuer Mensch - mit dem Ergebnis ihrer Bauchstraffung ist sie so zufrieden, dass sie am liebsten gleich mit einer Brust-OP weitermachen würde. "Das ist doch krank!" hält Tanja dagegen. Schönheits-Operationen kommen für sie nur nach Krankheiten oder Unfällen infrage. Pro und Contra von Schönheitschirurgie - viel Gesprächsstoff für Britt und ihre Gäste! Rechte: Sat.1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt
SAT.1 GOLD

Britt

Alle 6 Staffeln und Folgen