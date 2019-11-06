Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 106vom 06.11.2019
Folge 106: Peinlich! Deine Affären machen mich lächerlich!

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Mario glaubt, dass seine Ex Michaela ihn während der dreijährigen Beziehung betrogen hat. Die Folge: Er zweifelt an der Vaterschaft zu Tochter Kathlyn. Alexandra und Heinz wollen nach 34 Jahren endlich wissen, ob sie Vater und Tochter sind. Nicht nur, dass Alexandra die Andeutungen aus der Verwandtschaft auf die Nerven gehen - Heinz will auch wissen, ob er viele Jahre zu Unrecht zur Kasse gebeten worden ist! Rechte: Sat.1

SAT.1

Britt

