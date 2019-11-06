Staffel 10Folge 110vom 06.11.2019
Folge 110: Heimliche Bettromanzen - warum betrügst Du mich ständig?
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
"Trenn Dich endlich von der Schlampe!" fordert Melanie ihren besten Kumpel Bekir auf, denn seine Freundin Kathrin habe einen schlechten Ruf und sei obendrein hinterhältig. Doch um eine Entscheidung zu treffen, fordert Bekir erst einmal einen Lügendetektortest von Kathrin - wird er die Beziehung beenden? Auch Regina will heute Klarheit: Hat ihre Internetbekanntschaft Martin sie nur benutzt oder gehen die beiden nach ihrem ersten Treffen bei Britt verliebt nach Hause? Rechte: Sat.1
