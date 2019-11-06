Staffel 10Folge 113vom 06.11.2019
Britt
Folge 113: 24 Jahre und zigmal schwanger! Warum hast du abgetrieben?
42 Min.Folge vom 06.11.2019
Tanja ist 24 Jahre alt und war schon sechs Mal schwanger. Doch nur drei der Kinder wurden von ihr ausgetragen. Die drei anderen hat sie unbedacht abgetrieben. Das lässt Sandra, die selbst drei Kinder hat und sich wie verrückt noch ein viertes wünscht, völlig ausrasten. Doch was wird sie erst zur 16-jährigen Nicole sagen, die das erste Mal durch einen Seitensprung und das zweite Mal durch einen flotten Dreier schwanger geworden ist und beide Male abgetrieben hat? Rechte: Sat.1
