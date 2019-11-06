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SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 118vom 06.11.2019
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Liebeschaos! Warum spielst du mit meinen Gefühlen?

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Folge 118: Liebeschaos! Warum spielst du mit meinen Gefühlen?

41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Lisa war fünf Wochen zur Kur und als sie wiederkam, gab es viele böse Gerüchte über ihren Freund Mario. Angeblich soll er sie in der Zwischenzeit betrogen haben. Sie fordert von Mario einen Lügendetektortest, um zu erfahren, was an den Gerüchten dran ist. Rene fürchtet regelrecht um sein Leben. Seine Freundin Jennifer hat sich mit ganz üblen Typen eingelassen, die ihm das Auto zertrümmert haben und ihm Gewalt androhen. Er möchte erfahren, ob Jennifer ihre Finger im Spiel hat. Rechte: Sat.1

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