SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 123vom 06.11.2019
Festgefahren: Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Nataschas Freund Sven war noch keiner Frau treu. Heute will sie Klarheit: Hat er auch sie betrogen? Es wird spannend: Denn Sven wird ihr heute ein folgenschweres Geständnis machen. Doch für Marco aus Kiel steht noch viel mehr auf dem Spiel: Er kann ohne seine Ex Nina nicht mehr leben und tut heute alles für eine zweite Chance. Wird sie ihm seine schlimmen Beleidigungen verzeihen oder wird Marco bitter enttäuscht? Es wird spannend! Rechte: Sat.1

