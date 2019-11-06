Staffel 10Folge 125vom 06.11.2019
Prachtmöpse - mir kann keiner widerstehen!Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 125: Prachtmöpse - mir kann keiner widerstehen!
41 Min.Folge vom 06.11.2019
Taylor ist stolz auf ihre üppige Oberweite. Sie soll damit jeden Mann um den Finger wickeln können. Kada steht ihr in nichts nach. Denn auch sie besitzt zwei schlagende Argumente, mit denen sie viel Geld verdient. Sind die beiden wirklich unschlagbar und werden sie wirklich bei allen Männern landen? Und wie werden die Frauen, die nicht ganz so üppig gebaut sind, auf die Ladys reagieren? Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1