Staffel 10Folge 13vom 06.11.2019
Britt deckt auf: Profi-FremdgeherJetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 13: Britt deckt auf: Profi-Fremdgeher
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Sandra wirft ihrem Freund Marcel vor, dass er nicht nur fleißig im Internet chattet, sondern sich regelmäßig mit den Damen aus dem Netz trifft. Doch Marcel entgegnet, dass er Sandra stets treu war und die Frauen schon vor seiner jetzigen Beziehung getroffen hat. Marcel hat auch noch ein Ass im Ärmel: Er wirft Sandra vor, sie würde sich mit ihrem Ex-Freund treffen und ihm immer noch Liebes-SMS schreiben. Wer betrügt hier wen? Oder ist die ganze Beziehung gar eine einzige Lüge? Rechte: Sat.1
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Britt
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1