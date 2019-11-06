Staffel 10Folge 2vom 06.11.2019
Schlussstrich: Deine Lügen haben alles zerstört!
Britt
Folge 2: Schlussstrich: Deine Lügen haben alles zerstört!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Maik ist völlig verzweifelt, weil seine Ex-Freundin Katja die Beziehung zu ihm beendet hat. Beide haben eine Wochenendbeziehung geführt, weil ihre Wohnorte zu weit auseinander liegen. Das hat Katja alles nicht gereicht - sie wollte mehr. Maik ist den Tränen nahe. Katja behauptet hingegen, dass Maik sie einfach sitzengelassen und sich gar nicht mehr um sie gekümmert hat. Beide werden bei Britt aufeinandertreffen. Werden sie wieder zueinanderfinden? Rechte: Sat.1
