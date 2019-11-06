Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 22vom 06.11.2019
Folge 22: Bewährungsprobe! Heute heißt es Hopp oder Topp

41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Marina will heute nach vier Jahren Trennung das Herz ihres Ex-Freundes Uwe zurückgewinnen. Doch ihre Schwester Ramona steht ihrem Plan im Weg. Ramona verbringt auffallend viel Zeit mit Uwe, obwohl sie verheiratet ist. Haben die beiden eine Affäre miteinander? Ramona hingegen empört sich über Marinas Männerverschleiß, was dazu führt, dass Marina unter Tränen die Bühne verlässt. Wird es noch ein Happy End für Marina und Uwe geben? Rechte: Sat.1

