Britt

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 23vom 06.11.2019
Störfaktor Hass! Wird die Liebe heute siegen?

Störfaktor Hass! Wird die Liebe heute siegen?

Britt

Folge 23: Störfaktor Hass! Wird die Liebe heute siegen?

41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Gabi zieht alle Register: Sie droht ihrem Mann Michael mit Sexentzug, solange er nicht anfängt, sich mehr im Haushalt zu betätigen. Doch Michael sieht die ganze Angelegenheit anders. Er unterstellt seiner Frau eine übertriebene Ordnungsliebe. Völlig entnervt von Michaels Uneinsichtigkeit stellt Gabi ihm ein letztes Ultimatum: Entweder ändert er sich oder sie verlässt ihn. Rechte: Sat.1

Britt
SAT.1 GOLD

Britt

