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SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 27vom 06.11.2019
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Albtraum-Tochter: Warum machst du mir das Leben so schwer?

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Folge 27: Albtraum-Tochter: Warum machst du mir das Leben so schwer?

41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Jessi spricht offen aus, nach welcher Art Mann sie sucht: Hauptsache er ist reich. Doch das heiße Gogo-Girl Collien will ihr die Tour vermasseln. Die reiche Janina geht noch weiter und bezeichnet geldgeile Frauen als billig bezahlte Prostituierte. Und was passiert, wenn Hüssein, der Frauen finanziell ausnimmt, auf Sunny, eine echte Prostituierte, trifft? Eines sei gesagt: Es wird spannend! Rechte: Sat.1

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