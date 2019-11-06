Staffel 10Folge 28vom 06.11.2019
Skrupellos: Ich bin nur auf dein Geld aus!Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 28: Skrupellos: Ich bin nur auf dein Geld aus!
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Jessi spricht offen aus, nach welcher Art Mann sie sucht: Hauptsache er ist reich. Doch das heiße Gogo-Girl Collien will ihr die Tour vermasseln. Die reiche Janina geht noch weiter und bezeichnet geldgeile Frauen als billig bezahlte Prostituierte. Und was passiert, wenn Hüssein, der Frauen finanziell ausnimmt, auf Sunny, eine echte Prostituierte, trifft? Eines sei gesagt: Es wird spannend! Rechte: Sat.1
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Britt
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 8-13: Sat.1 & © Season 11: Sat.1 Gold