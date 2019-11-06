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Britt

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 3vom 06.11.2019
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Knockout: Heute wirst du angezählt!

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Britt

Folge 3: Knockout: Heute wirst du angezählt!

42 Min.Folge vom 06.11.2019

Ungeliebt, sexuell ausgenutzt und mies behandelt - das ist die momentane Situation von Carolin. Ihr Ex-Freund Nico, mit dem sie noch unter einem Dach wohnt, hat sie verlassen, doch er spielt weiterhin mit ihren Gefühlen. Zusätzlich macht er ständig Druck, weil er die Vaterschaft zu Carolins Sohn Oliver anzweifelt. Kann Britt dieser verzweifelten Frau helfen? Rechte: Sat.1

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