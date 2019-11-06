Staffel 10Folge 35vom 06.11.2019
Von der Schule in den Kreißsaal: Deine Zukunft heißt Hartz IV!Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 35: Von der Schule in den Kreißsaal: Deine Zukunft heißt Hartz IV!
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Lisa ist mit 17 schon zweifache Mutter, doch keines der Kinder lebt bei ihr. Tochter Leonie wurde ihr weggenommen und Fabienne hat sie direkt nach der Geburt zur Adoption freigegeben. Nicht einmal einen Schulabschluss hat sie vorzuweisen. Schwester Sarah hält daher nur wenig von Lisa. Dabei ist Sarah auch nicht besser: Zum zweiten Mal schwanger, kein Schulabschluss und keine Ausbildung. Senay kann über solche Mädchen nur den Kopf schütteln ... Rechte: Sat.1
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Britt
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
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