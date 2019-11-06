Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Account
Britt

SAT.1Staffel 10Folge 43vom 06.11.2019
Folge 43: Liebes-Chaos: Werden wir uns heute trennen?

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Lisa beklagt sich, dass ihr Freund Matthias sie ständig belügt. Sie weiß nicht, was sie ihm noch glauben kann. Doch das ist nicht das Einzige, was zwischen ihnen steht. Auch mit der Treue soll es Matthias nicht so eng sehen. Der Lügendetektortest soll schließlich die ganze Wahrheit ans Licht bringen. Gibt es für die beiden noch eine Zukunft? Rechte: Sat.1

SAT.1

