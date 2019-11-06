Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 48vom 06.11.2019
Zweifelhaft! Sind das alles meine Kinder?

Folge 48: Zweifelhaft! Sind das alles meine Kinder?

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Kai wirft Annett vor, dass Marcel nicht sein Sohn sei, weil sie ihn damals betrogen habe. Doch Annett streitet diesen Vorwurf vehement ab und bezichtigt ihrerseits Kai der häuslichen Gewalt. Karin, die Mutter von Kai, bestätigt das und legt Annett wiederum schwerwiegende Dinge zur Last. Ist Annett wirklich eine Rabenmutter? Und ist Kai der Vater des kleinen Marcel? Britt bringt heute Licht ins Dunkel. Rechte: Sat.1

