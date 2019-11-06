Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 54vom 06.11.2019
Britt deckt auf: Verheimlichte Lover

Folge 54: Britt deckt auf: Verheimlichte Lover

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Josi konnte sich nicht zwischen ihrem Ex-Mann Sven und ihrem damaligen Freund Markus entscheiden. Mit beiden hatte sie in derselben Woche Sex - und wurde schwanger. Josi hofft sehr, dass Markus der Vater ist. Was aber passiert, wenn ihre schlimmste Befürchtung wahr wird und ihr verhasster Ex-Mann der Erzeuger ist? Rechte: Sat.1

