SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 56vom 06.11.2019
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Stefanie schmeißt den Haushalt komplett allein, weil ihr Mann Mario findet, das sei Frauensache. Rosella räumt und wischt ihrem Freund in einer Tour hinterher und darf sich dabei auch noch anhören, dass sie ihn stört. Und Julia bringt ihrem Freund Nevzat den Kaffee aufs Klo, damit er seine innere Ruhe finden kann. Doch heute wird bei Britt abgerechnet ... Rechte: Sat.1

