Britt

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 57vom 06.11.2019
Dauerschwanger - wie viele Kinder willst Du noch?

Folge 57: Dauerschwanger - wie viele Kinder willst Du noch?

42 Min.Folge vom 06.11.2019

Christina ist Mutter von sechs Kindern und kann überhaupt nicht verstehen, wie man das nicht toll finden kann. Lisa hat da eine ganz andere Ansicht: Ihrer Meinung nach bekommen die Frauen nur Kinder, um das Geld vom Staat zu kriegen. Damit kaufen sie sich dann neue Klamotten und die neuesten Flachbildfernseher, während die Kinder leer ausgehen. Eine hitzige Debatte entbrennt. Rechte: Sat.1

