Britt

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 58vom 06.11.2019
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Manuela liebt es freizügig: Sie zieht sich gerne vor der Webcam aus und vergnügt sich in Swingerclubs. Ihr Ex-Mann Robert ist davon überzeugt, dass sie ihm in der Ehe mehrfach fremdgegangen ist. Steffen hingegen zweifelt an, dass er der Vater von Tines Tochter ist. Bringt ein Lügendetektortest Klarheit? Rechte: Sat.1

