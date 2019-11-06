Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 6vom 06.11.2019
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die 37-jährige Maren hat herausgefunden, dass ihr Vater Jürgen nicht ihr biologischer Vater ist. Sie hat daraufhin ihre Mutter Ursula zur Rede gestellt, um die überraschende Neuigkeit bestätigen zu lassen. Ursula reagiert jedoch ausgesprochen ungehalten und wünscht ihrer Tochter den Tod. Wird Maren heute ein lang gehütetes Geheimnis lüften? Ihre Mutter ist sich jedenfalls nicht mehr sicher, mit wie vielen Männern sie damals Sex hatte ... Rechte: Sat.1

