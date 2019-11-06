Staffel 10Folge 60vom 06.11.2019
Britt
Folge 60: Herzschmerz - heute mache ich reinen Tisch!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Steffi möchte ihren Mann Matthias zur Rede stellen, der sie angeblich regelmäßig verprügelt. "Matthias und ich sind bereits aus acht Wohnungen rausgeflogen, weil er auf mich und die gesamte Einrichtung einschlägt!" Doch Matthias sieht die Sache ganz anders: Er bezeichnet Steffi als Lügnerin und Betrügerin! Rechte: Sat.1
