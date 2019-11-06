Staffel 10Folge 62vom 06.11.2019
Teenie-Mami: Nur von Liebe kann dein Kind nicht leben!Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 62: Teenie-Mami: Nur von Liebe kann dein Kind nicht leben!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Fatma kann Franziska einfach nicht verstehen. Mit 17 Jahren wird Franziska bereits zum zweiten Mal Mutter - für Fatma ist das ein Unding. Franziska hat jedoch das Gefühl, das Ganze wunderbar zu meistern. Die 19-jährige Alexandra gesteht währenddessen kleinlaut, dass ihr ihre beiden Kinder weggenommen wurden. Die Stimmung zwischen den Gästen und im Publikum brodelt. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1