Britt

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 63vom 06.11.2019
Britt deckt auf: Sexeskapaden

41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Über Nadines Freund Dominik sind Fremdgeh-Gerüchte im Umlauf, die ihr den Schlaf rauben. Sexfotos, Kratzwunden und sogar ein flotter Dreier sollen mit im Spiel gewesen sein. Doch Dominik streitet alles ab. Als sich Peter einmischt, der die Vorwürfe unterstreicht, droht die ganze Situation zu eskalieren. Höchste Zeit, den Lügendetektor einzuschalten! Rechte: Sat.1

