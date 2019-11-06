Staffel 10Folge 65vom 06.11.2019
Folge 65: Vertrauensbruch - Kann ich dir noch glauben?
Nancy beichtet ihrem Freund Dennis heute bei Britt, dass sie ihn mehrfach betrogen hat. Der geht nämlich davon aus, dass es nur einen einzigen Ausrutscher ihrerseits gab - und das, obwohl die beiden erst seit acht Monaten ein Paar sind. Trotz ihrer Fremdgeherei behauptet Nancy felsenfest, dass sie Dennis über alles liebt und beweist dies mit einem Heiratsantrag bei Britt. Wie reagiert Dennis auf Nancys Beichte? Und vor allem: Will er Nancy danach auch tatsächlich heiraten? Rechte: Sat.1
