Staffel 10Folge 71vom 06.11.2019
Britt
Folge 71: Schluss, aus und vorbei - Heute wird abgerechnet!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Britt hat heute jede Menge Streit zu schlichten: Yvonne und Bernd können sich nicht einigen, wer ihren Kindern das bessere Leben bieten kann. Bei Nicole und Andreas gibt es Stress in der Beziehung ... Und Katja und Mohammed müssen sich sehr intimen Fragen stellen - bei den beiden geht es um das berühmte "erste Mal" - war Katja noch Jungfrau oder nicht? Rechte: Sat.1
