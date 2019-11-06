Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 74vom 06.11.2019
Folge 74: Sündenfall: Heute lüfte ich mein Geheimnis!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine Telefonnummer in der Hosentasche und fremder Lippenstift am Kragen. So hatte sich Yvonne ihre Beziehung zu Ekrem nicht vorgestellt. Ekrem ist langsam genervt - "Yvonne verlangt nur immer von mir, dass ich mich ändere, sie selbst ändert gar nichts." Kann ein Lügendetektortest die Beziehung retten? Rechte: Sat.1

