Britt

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 82vom 06.11.2019
Folge 82: Klebrige Liebe: Deine Eifersucht zerstört unsere Beziehung

41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Chat-Flirts, verdächtige Telefonate, ein verpatzter Treue-Check - all das hat dazu geführt, dass Sharleen ihrem Freund Andre, von dem sie ein Kind erwartet, nichts mehr glauben kann. "Ich verlange einen Lügendetektortest", fordert Sharleen. "Für alles, was ich verbockt habe, habe ich mich entschuldigt - jetzt gibt es keinen Grund mehr, eifersüchtig zu sein", entgegnet Andre genervt. Macht er den Test oder kneift er? Immerhin steht eine Beziehung auf dem Spiel... Rechte: Sat.1

SAT.1 GOLD

