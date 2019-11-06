Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt

SAT.1 GOLD Staffel 10 Folge 9 vom 06.11.2019
Britt deckt auf: Fatale Fehltritte

Folge 9: Britt deckt auf: Fatale Fehltritte

42 Min. Folge vom 06.11.2019 Ab 6

Die 16-jährige Jaqueline scheint ein schwieriger Teenie zu sein: Sie ist schon aus zahlreichen Heimen geflogen. Ihre letzte Rettung findet sie in ihrer Schwester Yvonne, die sie unter Auflagen bei sich zu Hause aufnimmt. Doch nachdem Yvonne bei ihrem Freund übernachtet hat, fehlt in der Haushaltskasse eine Menge Geld. Eines ist gewiss: Britt wird heute klären, wo das Geld geblieben ist! Rechte: Sat.1

