Staffel 10Folge 90vom 06.11.2019
Folge 90: Bettromanze: Kann unsere Beziehung überleben?
42 Min.Folge vom 06.11.2019
War es Torschlusspanik oder warum hat Pascal seine Freundin Jenny mit seiner Ex betrogen? Gibt es womöglich noch weitere Frauen in seinem Leben? Jenny ist verzweifelt und bittet Britt, Pascal an den Lügendetektor anschließen zu lassen. Kevin will heute alles geben, um seine Exfreundin Jessica zurückzuerobern - nach sieben Monaten beendete sie die Beziehung, weil sie sich vernachlässigt fühlte. Kevin bereut sein Verhalten zutiefst ... Rechte: Sat.1
