Staffel 10Folge 92vom 06.11.2019
Britt
Folge 92: Eiskalter Betrüger: Wie oft soll ich Dir noch verzeihen?
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
André ist so eifersüchtig, dass er jetzt endlich Gewissheit braucht, ob seine Freundin Sarah ihn betrügt oder nicht. Sarahs Geduld ist ebenfalls am Ende: "Andrés Eifersucht ist krankhaft". Lässt sie sich am Lügendetektor testen, damit die Beziehung noch eine Chance hat? Daniela hat vor zwei Wochen mit Christian Schluss gemacht und bereut das jetzt zutiefst: "Schließlich bekommen wir ein gemeinsames Kind und ich weiß jetzt, wie sehr ich ihn noch liebe" ... Rechte: Sat.1
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1