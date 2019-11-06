Staffel 10Folge 94vom 06.11.2019
Folge 94: Auswärtsspiel: Bist Du heiß auf eine andere?
42 Min.Folge vom 06.11.2019
Jennifer braucht Britts Hilfe. Sie liebt ihren Ex Steve noch immer und will heute um ihn kämpfen. Wird Steve ihr noch eine Chance geben? Nathalie ist hochschwanger, doch in ihrer Beziehung zu Dennis kommt es immer wieder zu Handgreiflichkeiten. Wird Britt den Streit schlichten können? Und auch Yannik und Caro haben große Probleme. Yannik hat Caro betrogen. Wird sie ihm verzeihen können oder schießt sie ihn in den Wind? Rechte: Sat.1
Genre:Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1