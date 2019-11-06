Staffel 10Folge 95vom 06.11.2019
Britt
Folge 95: Eiszeit! Deine Kälte macht unsere Liebe kaputt
42 Min.Folge vom 06.11.2019
Zwischen den ehemals dicken Freundinnen Maja und Silvana scheppert es gewaltig. "Seit ich Silvana kennengelernt habe, hat sie mir nur Mist erzählt, um sich wichtig zu machen". Alles Quatsch, sie sei immer ehrlich gewesen, sagt Silvana dazu, selbst als sie mit Majas Ex im Bett war. Genug Sprengstoff, um die Eiszeit zwischen den beiden zum Kochen zu bringen ... Rechte: Sat.1
