Staffel 10Folge 99vom 06.11.2019
Britt
Folge 99: Pokerface - ich weiß nicht, woran ich bei Dir bin!
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Vor zwei Wochen ist Patricia mit der gemeinsamen Tochter ausgezogen und hat die Beziehung zu Dennis beendet. Denn der hatte sich nicht nur heimlich mit einem Mädchen aus dem Internet getroffen, sondern auch noch bei ihr übernachtet und behauptet nun, da sei nichts gewesen. Dennis will Patricia unbedingt zurück und ist bereit, dafür wie ein Löwe zu kämpfen! Rechte: Sat.1
