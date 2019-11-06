Staffel 11Folge 100vom 06.11.2019
Folge 100: Zweite Chance - kommen wir nochmal zusammen?
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Seitdem Ralf vor 15 Jahren aus seiner Heimat abgehauen ist, hat er seine Brüder Michael und Bernd nicht mehr gesehen. Seit drei Jahren sucht Ralf nun nach seinen Brüdern. Er hat sich damals nicht verabschiedet und Michael mit seinen Schulden alleine gelassen. Auch bei Bernd hat er sich nicht vorbildlich verhalten. Wollen die Brüder Ralf überhaupt wiedersehen? Rechte: Sat.1
